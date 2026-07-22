Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 12:24

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Газманов заявил, что выступления и зарядки помогают ему чувствовать себя молодым

Газманов раскрыл, что помогает ему чувствовать себя молодым

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Выступления на сцене и ежедневные 20-минутные зарядки помогают народному артисту России Олегу Газманову чувствовать себя молодым. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

22 июля певцу исполняется 75 лет.

"Мой способ лечиться и молодеть – это мои концерты, я быстрее выздоравливаю на сцене", – сказал Газманов.

Артист пояснил, что на сцене он испытывает дополнительную нагрузку, во время которой в кровь выплескивается адреналин. В этот момент певец, главным образом, чувствует себя нужным.

Газманов также рассказал, что физическая нагрузка после гастролей позволяет ему работать еще эффективнее в течение дня. Певец назвал это парадоксом, который звучит поперек здравого смысла.

Он также заявил, что составил свой комплекс упражнений для поддержания формы. Артист всегда ставит перед собой определенные цели, увеличивая нагрузку с каждым годом вместо ее уменьшения.

Ранее Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление. Он признался, что выдавал ее замуж с чувством радости, поскольку это все равно неизбежно.

Читайте также


шоу-бизнес

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика