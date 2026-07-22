Газманов заявил, что выступления и зарядки помогают ему чувствовать себя молодым

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Выступления на сцене и ежедневные 20-минутные зарядки помогают народному артисту России Олегу Газманову чувствовать себя молодым. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

22 июля певцу исполняется 75 лет.

"Мой способ лечиться и молодеть – это мои концерты, я быстрее выздоравливаю на сцене", – сказал Газманов.

Артист пояснил, что на сцене он испытывает дополнительную нагрузку, во время которой в кровь выплескивается адреналин. В этот момент певец, главным образом, чувствует себя нужным.

Газманов также рассказал, что физическая нагрузка после гастролей позволяет ему работать еще эффективнее в течение дня. Певец назвал это парадоксом, который звучит поперек здравого смысла.

Он также заявил, что составил свой комплекс упражнений для поддержания формы. Артист всегда ставит перед собой определенные цели, увеличивая нагрузку с каждым годом вместо ее уменьшения.

Ранее Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление. Он признался, что выдавал ее замуж с чувством радости, поскольку это все равно неизбежно.