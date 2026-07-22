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22 июля, 13:02

Политика

Песков после отставки Сырского заявил, что "киевский режим потряхивает"

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Украинские власти вступили в период политической дестабилизации. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Все эти пертурбации. <…> Киевский режим потряхивает изнутри – это понятно, это видно невооруженным взглядом", – сказал Песков.

В то же время, по мнению представителя Кремля, назначение нового главкома вряд ли как-то изменит ситуацию на фронте.

Об отставке Сырского стало известно 21 июля. Новым главнокомандующим украинской армии стал Михаил Драпатый.

Он с начала 2024 года и по июнь 2025-го был заместителем начальника Генштаба по подготовке военных, после этого занимал должность командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Слухи об увольнении Сырского появились на фоне масштабных кадровых перестановок на Украине. Ранее Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а Михаил Федоров покинул пост главы Минобороны Украины. Также СМИ писали о конфликте последнего с Сырским.

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