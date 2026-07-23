Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково перешел на особый режим работы из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что прием и отправка воздушных судов осуществляются только после согласования с ответственными органами. Меры направлены на обеспечение максимальной безопасности полетов.

Пассажирам рекомендовали отслеживать актуальный статус своих рейсов на онлайн-табло авиагавани.

Ранее на табло Внуково стала появляться информация о питании и напитках для пассажиров задержанных рейсов. Наряду с этим на информационных мониторах в терминале А теперь можно найти данные о заведениях общепита на территории аэропорта, которые предоставляют питание.