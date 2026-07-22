"Коммерсант": Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА

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Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района, включая зону у аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сборник Центра аэронавигационной информации.

Уточняется, что полеты гражданских судов, а также самолетов экспериментальной и государственной авиации ограничены до эшелона в 4 900 метров. Кроме того, запрещаются транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний. Ограничения действуют до 26 августа, но, по данным журналистов, действие мер будет продлеваться.

В СМИ указали, что изменения были инициированы Минобороны РФ в целях безопасности из-за участившихся с весны атак БПЛА. В самой Росавиации подтвердили соответствующие ограничения, но уточнили, что они действуют с 11 июля по 12 августа. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, указывали в пресс-службе.

Близкий к Минтрансу РФ собеседник журналистов сказал, что до введения ограничений высота полета была ограничена эшелоном 8 250 – 8 550 метров. Пилоты нескольких авиакомпаний подчеркнули, что ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 5 486 метров, а с востока и севера – на эшелоне 6 700 метров.

В середине июня были ограничены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра в некоторых регионах Центральной России. Речь шла о воздушном пространстве над Москвой, большей частью Подмосковья и частично Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба, поздравив их с Днем защитников неба Москвы. По словам градоначальника, эта памятная дата вновь стала актуальной в наше время, когда противник активно пытается атаковать столичный регион.

Кроме того, Собянин поблагодарил бойцов, отряды БАРС и ведомственную охрану, которые ежедневно следят за сохранностью особо важных объектов экономики и жизнеобеспечения горожан. Также он выразил благодарность военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны, противостоящим атакам врага.

