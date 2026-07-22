Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 10:29

Транспорт
Главная / Новости /

"Коммерсант": Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА

Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района, включая зону у аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сборник Центра аэронавигационной информации.

Уточняется, что полеты гражданских судов, а также самолетов экспериментальной и государственной авиации ограничены до эшелона в 4 900 метров. Кроме того, запрещаются транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний. Ограничения действуют до 26 августа, но, по данным журналистов, действие мер будет продлеваться.

В СМИ указали, что изменения были инициированы Минобороны РФ в целях безопасности из-за участившихся с весны атак БПЛА. В самой Росавиации подтвердили соответствующие ограничения, но уточнили, что они действуют с 11 июля по 12 августа. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, указывали в пресс-службе.

Близкий к Минтрансу РФ собеседник журналистов сказал, что до введения ограничений высота полета была ограничена эшелоном 8 250 – 8 550 метров. Пилоты нескольких авиакомпаний подчеркнули, что ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 5 486 метров, а с востока и севера – на эшелоне 6 700 метров.

В середине июня были ограничены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра в некоторых регионах Центральной России. Речь шла о воздушном пространстве над Москвой, большей частью Подмосковья и частично Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба, поздравив их с Днем защитников неба Москвы. По словам градоначальника, эта памятная дата вновь стала актуальной в наше время, когда противник активно пытается атаковать столичный регион.

Кроме того, Собянин поблагодарил бойцов, отряды БАРС и ведомственную охрану, которые ежедневно следят за сохранностью особо важных объектов экономики и жизнеобеспечения горожан. Также он выразил благодарность военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны, противостоящим атакам врага.

Читайте также


транспортбезопасностьгород

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика