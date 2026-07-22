Силы ПВО России уничтожили 242 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и сбили 242 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает RT.

В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО работали в период с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля. Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Атака БПЛА пришлась в том числе на складские комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. На объектах в результате атак произошло возгорание.

В Краснодаре пострадали 10 человек. В Невинномысске – 5 человек, помощь им была оказана на месте.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что профильные службы уже начали работу по устранению последствий. Позднее было объявлено, что работа подвергшихся ударам логистических центров приостановлена.