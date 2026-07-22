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22 июля, 21:48

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Депутат Нифантьев: модернизация больниц формирует в Москве новую систему здравоохранения

В ГД заявили, что модернизация больниц формирует в Москве новую систему здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Масштабная модернизация стационаров в Москве формирует принципиально новую систему здравоохранения, которая задает федеральным стандарт качества и уровня технологичности медицинской помощи. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Нифантьев.

По его словам, об этом можно судить в том числе по обновлению главного лечебного корпуса ГКБ имени В. М. Буянова в районе Царицыно. Нифантьев осмотрел ход реконструкции больницы вместе с Сергеем Собяниным.

В медучреждении продолжается комплексное обновление главного корпуса и территории площадью 7,8 гектара. В здании отремонтируют фасад, модернизируют инженерные системы и помещения, оборудуют стационар кратковременного пребывания, рассчитанный на прием до 20 тысяч пациентов в год. Кроме того, возможности амбулаторного приема увеличат примерно на 20%.

Работы проведут в два этапа: первый планируется завершить в 2026 году. К этому же сроку намерены закончить благоустройство территории, на которой появятся парк, прогулочные маршруты и места отдыха, будет обновлено освещение и навигация.

"В прошлом году на базе ГКБ создали флагманский центр, открытие которого позволило расширить спектр доступной хирургической помощи, в том числе высокотехнологичной. Современные лечебные центры становятся ключевым звеном обновленного каркаса стационарной медицинской помощи", – сказал Нифантьев.

Он отметил, что с 2011 года в Москве специалисты реконструировали 145 зданий, а в течение ближайших четырех лет их число должно увеличиться до 175. По словам депутата, за последние пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи в столице вырос почти на 50%.

Сегодня такую помощь оказывают более чем в 30 московских больницах по 20 профильным направлениям – от хирургии и трансплантологии до акушерства и ортопедии. Только за прошлый год высокотехнологичное лечение получили свыше 129 тысяч человек.

Нифантьев подчеркнул, что расширить возможности столичной медицины удалось благодаря комплексному переоснащению клиник и внедрению современных методов лечения. С 2021 года число роботизированных операционных в московских больницах увеличилось в четыре раза. При этом около 80% проводимых операций сегодня являются малоинвазивными.

"Для пациента это означает минимальную травматичность, возможность быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни", – пояснил депутат.

Отдельно Нифантьев отметил развитие в столице технологий искусственного интеллекта. По его словам, Москва остается лидером по внедрению ИИ в повседневную медицинскую практику. Сейчас врачам доступны более 60 таких систем. Они анализируют результаты КТ, МРТ и других лучевых исследований и с высокой точностью выявляют возможные признаки заболеваний по 45 клиническим направлениям.

По мнению депутата, сочетание современной медицинской инфраструктуры, высокотехнологичных методов лечения и интеллектуальных цифровых решений делает московский опыт ориентиром для дальнейшего развития отечественного здравоохранения.

Кроме того, в столице продолжается цифровизация работы больниц. С 2023 года стационары Москвы полностью отказались от бумажных историй болезни в рамках проекта "Цифровая клиника". Перевод медицинских документов в электронный формат позволил примерно на 30% снизить нагрузку на персонал.

Ранее Собянин сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома построят поликлинику с взрослым и детским отделениями. Пациенты смогут получить помощь у терапевтов, хирургов, неврологов, кардиологов и других специалистов.

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