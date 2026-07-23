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02:19

Политика

В Госдуме предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Допустимую скорость движения автомобилей по трассам стоит увеличить в тех местах, где качество дорог позволят это сделать. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

По мнению депутата, сохранять планку в 90 километров в час на трассах, чьи технические характеристики и инфраструктура позволяют двигаться быстрее, не имеет смысла. Он подчеркнул, что при установке новых лимитов следует опираться на категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещения и пешеходных переходов, а также на статистику аварийности конкретного участка.

Григорьев убежден, что современные автомобили и качество нового дорожного покрытия уже сейчас дают возможность пересмотреть устаревшие нормативы. Тем не менее парламентарий предостерег от поспешных решений, указав, что увеличение скорости должно идти вслед за модернизацией дорожной инфраструктуры, а не опережать ее.

Ранее в Госдуме предложили отменить эвакуацию машин из-за отсутствия СТС у водителя. Исключения могут составлять случаи, когда машина находится в угоне. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал выступить с такой инициативой.

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