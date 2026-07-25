Открытое горение ликвидировано в складах Краснодара после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в складских помещениях, возникшее после атаки вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщает администрация города.

В сообщении уточняется, что на территории Прикубанского и Карасунского округов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На объектах организована охрана общественного порядка.

Власти города отметили, что в настоящее время ведется ликвидация последствий атаки БПЛА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре 22 июля. В результате происшествия в больнице скончалась получившая ранения девушка.

Кроме того, обломки БПЛА попали в несколько жилых домов. Всего власти зафиксировали повреждения в 8 многоквартирных и 13 частных домах. Возбуждено уголовное дело.

