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Никакой динамики в двусторонних отношениях России и США пока не наблюдается. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил "Известиям".

Представитель Кремля также отметил, что Вашингтон по-прежнему продолжает индексировать взаимодействие с Москвой на урегулирование украинского конфликта.

Ранее Песков заявлял, что Россия была согласна на предложенный США вариант урегулирования кризиса, но Украина отказалась его принять. По его мнению, это произошло из-за подстрекательств со стороны Евросоюза.

Он добавил, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение. Россия будет ждать новых идей и предложений со стороны США.