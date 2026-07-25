Движение на улице Сущевский Вал в Москве затруднено в связи с ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на улице Сущевский Вал в Москве затруднено на 1 километр из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло возле дома 46. На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

В транспортном ведомстве предупредили, что автомобили проезжают по одной полосе из трех. Водителей призвали учитывать временные ограничения перед поездкой.

Ранее водитель "Газели" въехал в две машины, стоявшие на буксировочной сцепке на МКАД. Из-за этого "Газель" загорелась. В аварии пострадали два человека.

