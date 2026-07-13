Два человека пострадали в автоаварии на востоке МКАД

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Два человека пострадали в ДТП на внешней стороне 7-го километра МКАД, в результате которого загорелась "Газель". Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла 13 июля: водитель "Газели" въехал в две машины, которые стояли на буксировочной сцепке. Затем авто, которое врезалось в два других транспортных средства, воспламенилось.

После этого водитель машины Kia сбил пешехода-водителя одного из автомобилей, который вышел на дорогу. В результате ДТП травмы получили водитель, чья "Газель" загорелась, а также пешеход.

В настоящее время на месте ЧП задействованы пожарные, которые тушат горящий фургон, а также сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

В столичном Дептрансе предупредили, что из-за аварии движение осуществляется по 3 полосам из 6 и затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

