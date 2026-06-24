Причиной возгорания нескольких машин в Мытищах стал поджог

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Причиной возгорания нескольких автомобилей в Мытищах стал поджог одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Огонь с одного автомобиля перекинулся на три стоящих рядом. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления личности злоумышленника, его розыска и задержания. Его действиям будет дана правовая оценка.

О возгорании нескольких машин в микрорайоне Строитель стало известно утром 24 июня. По словам очевидцев, в результате происшествия полностью выгорели фары, стекла и колеса автомобилей.

Один из владельцев авто пытался спасти свое имущество, но врезался в дом, не справившись с управлением. Другой водитель узнал о произошедшем только спустя время от сына.