Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 11:53

Происшествия

Мужчины в Санкт-Петербурге вспомнили детство и случайно сожгли авто из-за тополиного пуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Санкт-Петербурге двое мужчин решили вспомнить детство, но случайно сожгли автомобиль из-за тополиного пуха, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о поджоге автомобиля Renault Meganе, принадлежащего ее 39‑летней дочери. Транспортное средство находилось во дворе дома № 32 на улице Энергетиков. Сотрудники полиции обнаружили частично выгоревшую машину. Впоследствии они задержали двух местных жителей 21 года, подозреваемых в совершении преступления.

По словам задержанных, они подожгли тополиный пух во дворе, так как захотели вспомнить детские годы. Однако пламя вышло из‑под контроля и перекинулось на припаркованный автомобиль. Полицейские составили в отношении фигурантов административный протокол о мелком хулиганстве. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее в районе Марфино мужчина поджег машину бывшей девушки после того, как она отказалась продать совместно купленный автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика