Мужчины в Санкт-Петербурге вспомнили детство и случайно сожгли авто из-за тополиного пуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Санкт-Петербурге двое мужчин решили вспомнить детство, но случайно сожгли автомобиль из-за тополиного пуха, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о поджоге автомобиля Renault Meganе, принадлежащего ее 39‑летней дочери. Транспортное средство находилось во дворе дома № 32 на улице Энергетиков. Сотрудники полиции обнаружили частично выгоревшую машину. Впоследствии они задержали двух местных жителей 21 года, подозреваемых в совершении преступления.

По словам задержанных, они подожгли тополиный пух во дворе, так как захотели вспомнить детские годы. Однако пламя вышло из‑под контроля и перекинулось на припаркованный автомобиль. Полицейские составили в отношении фигурантов административный протокол о мелком хулиганстве. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее в районе Марфино мужчина поджег машину бывшей девушки после того, как она отказалась продать совместно купленный автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

