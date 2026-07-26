26 июля, 12:33Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что сделать это удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр".
Также подразделения группировки за сутки уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Ранее российские войска освободили Ивашкино и Захаровку в Харьковской области. Населенные пункты были взяты под контроль благодаря действиям подразделений российской группировки войск "Север".
До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белицкое в ДНР. Это также удалось сделать благодаря действиям бойцов, проходящих службу в подразделениях группировки "Центр".