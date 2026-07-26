Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что сделать это удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр".

Также подразделения группировки за сутки уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее российские войска освободили Ивашкино и Захаровку в Харьковской области. Населенные пункты были взяты под контроль благодаря действиям подразделений российской группировки войск "Север".

До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белицкое в ДНР. Это также удалось сделать благодаря действиям бойцов, проходящих службу в подразделениях группировки "Центр".