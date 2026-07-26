Сергунина отметила популярность мультиформатных пространств "Молодежь Москвы"

Фото: Пресс-служба КОСиМП

В рамках проекта "Молодежь Москвы" юные горожане получают всестороннюю поддержку в развитии своих талантов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

К примеру, в столице есть три мультиформатных пространства, в которых можно бесплатно забронировать помещения для репетиций, мастер-классов, тренингов, презентаций и других мероприятий. Возможностями этих площадок воспользовались уже более 500 тысяч человек.

"Здесь ребята воплощают в жизнь самые разные проекты, находят друзей и осваивают новые для себя направления: от 3D-моделирования до современных медиа. Наибольшей популярностью пользуются залы для тренировок и танцевальных занятий, студии звукозаписи, конференц-залы и коворкинги", – рассказала Сергунина.

Мультиформатные пространства расположены на проспекте Вернадского, улице Измайловский Вал и в Холодильном переулке. Они работают ежедневно с 10:00 до 20:00. Помещения нужно бронировать заранее на портале "Молодежь Москвы".

Сейчас для бронирования доступно более 20 площадок, которые можно использовать для реализации креативных идей. Так, студентки Марина Лайко, Дарья и Елизавета Кузьмины сняли кулинарное шоу, посвященное национальным блюдам разных народов России. А врач Виктория Вахутина записала цикл просветительских роликов о здоровье.

По запросам самих молодых москвичей в пространствах появляются новые зоны. Этой весной в творческой резиденции на улице Измайловский Вал открыли выставочный зал с удобной планировкой и гостиную, где можно провести время с друзьями за настольными играми.

Также для посетителей регулярно организуют бесплатные кинопоказы, спортивные тренировки, мастер-классы и другие мероприятия. В числе самых ярких с начала года – итоговый концерт фестиваля "Московская студенческая весна", танцевальный конкурс "Молодежь Москвы", Весенний кубок интеллектуальных игр "Молодежь Москвы" для студентов колледжей, а еще квиз, приуроченный ко Дню России. Информация об актуальных событиях публикуется в разделе "Афиша" на портале проекта.

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее более 70 тысяч москвичей и туристов посетили фестиваль искусств "Русский КоТ", который продлится до 30 августа. За полтора месяца на площадке провели больше 300 мероприятий различных форматов.

В рамках празднования дня рождения музея, которое состоится 21 июля, запланирована обширная программа мероприятий. Посетителей ожидают тематические экскурсии по исторической усадьбе графа Ивана Остермана, творческие мастер-классы и другие культурно-просветительские активности.