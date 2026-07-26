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26 июля, 10:04

Город

Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки – птицы, занесенной в Красную книгу России. Пару редких пернатых заметили на одном из прудов лесопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Красношейную поганку можно узнать по рыжему "ошейнику" и пучкам золотистых перьев на голове. В естественной среде она обычно гнездится в северных районах европейской части России. В Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся к выведению потомства.

Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП "Мосводосток" и учеными Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН огородили участок пруда.

В период размножения красношейная поганка особенно чувствительна к внешним раздражителям. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку. В связи с этим посетителей лесопарка просят передвигаться только по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять птенцам. Если они кажутся одинокими, не стоит забирать их домой – чаще всего это слетки, которые готовятся к самостоятельной жизни.

Ранее орнитологи обнаружили чибиса с птенцами рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы. Для гнездования чибисы выбирают поля, низкотравные луга и пустыри, отдавая предпочтение влажным местам. Молодые птицы начинают летать примерно через пять недель.

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