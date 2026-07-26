Пожар произошел в доме и магазине в подмосковном Раменском

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Пожар произошел в частном доме и магазине в подмосковном Раменском, площадь возгорания составила свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, по прибытии подразделений горел дом размерами 20 на 16 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на вплотную пристроенный двухэтажный магазин.

В 06:40 пожар был локализован, позже ликвидировали открытое горение. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гончарной улице в центре Москвы. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры и передали врачам.

Пожарным удалось локализовать огонь, а затем полностью ликвидировать.