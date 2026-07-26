Друзья подарили Долиной новую квартиру

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Друзья подарили народной артистке России Ларисе Долиной новую квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова певицы.

"Я перевернула эту страницу… Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья", – отметила она.

Как подчеркнула артистка, квартира находится в новом доме, где уже проведен ремонт.

Долина стала жертвой обмана в 2024 году, когда продала свою квартиру и передала деньги злоумышленникам. Суд приговорил всех мошенников к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже певица оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности, однако это решение вызвало недовольство в обществе. В результате Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января адвокат певицы сообщила, что исполнительница и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице. Сама Долина подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб.

