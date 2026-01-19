Адвокат Долиной заявила, что певица и ее внучка выписаны из квартиры в Хамовниках

Фото: Москва 24

Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка выписаны из квартиры в Хамовниках, сообщила ТАСС адвокат Долиной Мария Пухова.

"Все ранее проживающие в квартире, в том числе Долина и ее внучка, давно и самостоятельно выписались из спорной квартиры", – сказала она.

Ранее представители Долиной передали ключи от квартиры стороне Полины Лурье. По словам юриста певицы, она освободила жилье еще 5 января.

В 2024 году Долина стала жертвой аферистов и продала свою квартиру в Хамовниках. Вырученные деньги она передала мошенникам. Четверо фигурантов дела были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Позднее певица оспорила сделку о продаже недвижимости, право собственности на квартиру осталось за ней. Однако Верховный суд пересмотрел дело и признал хозяйкой квартиры Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.