Народная артистка РФ Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Заявление она опубликовала в своем телеграм-канале

Певица рассказала, что подверглась "изощренным" и "спланированным" мошенническим действиям. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. <...> В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу", – рассказала Долина.

По предварительной версии следствия, мошенники находятся на территории Украины, уточнила артистка, добавив, что они опубликовали в Сети обращение от ее лица, вся информация в котором не соответствует действительности. Также Долина попросила журналистов ее не беспокоить.

Немногим ранее в СМИ распространилась информация, что Долина стала жертвой мошенников. Журналисты писали, что артистка якобы сама продала квартиру в центре столицы и перевела деньги неизвестным лицам. Утром 13 августа пятеро человек приехали к пятикомнатной квартире артистки в Хамовниках и заявили, что они новые собственники. Охранники якобы сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы.

Согласно некоторым данным, площадь пятикомнатной квартиры Долиной составляет 236 квадратов, а ее примерная стоимость – 150 миллионов рублей.

Ранее в Минцифры РФ назвали фейком информацию о том, что аферисты способны завладеть чужой квартирой при помощи портала "Госуслуги". В ведомстве объяснили, что у портала нет функционала, который бы позволил совершить сделку с куплей или продажей недвижимости. На указанном портале пользователи могут только направить заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, которое подписывается в приложении "Госключ", а решение уже принимает Росреестр после проведения всех проверок.