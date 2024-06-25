25 июня, 15:57Культура
Художник Сафронов сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Аккаунт художника Никаса Сафронова в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) взломали мошенники. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на слова художника.
"Сняли мое лицо, используют его, наверное, тоже. Прошу вас не верить – это все обман, жулики", – сказал Сафронов.
Он уточнил, что всем его контактам начали отправлять сообщения с просьбами прислать деньги или посылки.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что делать при взломе аккаунта в мессенджере. Так, можно попробовать перелогиниться, используя свой номер телефона. Еще один вариант – попробовать обратиться в службу поддержки. При этом, чтобы снизить риск взлома аккаунта, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию.
До этого Ульянов рассказал, что надежный пароль должен состоять из цифр, знаков, заглавных и строчных букв и быть длиннее 12 символов. По его словам, чтобы снизить риск взлома, стоит создать сложный пароль. Причем для каждого аккаунта он должен был свой.
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