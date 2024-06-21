Эксперт по кибербезопасности Ульянов назвал главные параметры надежного пароля

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Надежный пароль должен состоять из цифр, знаков, заглавных и строчных букв и быть длиннее 12 символов. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что проверили 193 миллиона паролей: выяснилось, что почти половину из них злоумышленники способны взломать меньше чем за минуту. Также в компании отметили, что среди наиболее распространенных вариантов паролей имена, популярные слова, такие как forever, love, hacker, gamer, password, admin, team, а также известные комбинации наподобие qwerty12345 и 12345.

По словам Ульянова, чтобы снизить риск взлома, стоит создать сложный пароль. Причем для каждого аккаунта он должен был свой.

"Повторять один и тот же в разных сервисах ненадежно. Ведь если злоумышленник получит его от одной площадки, то сможет зайти и на других", – предупредил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Я бы рекомендовал создавать пароль длиной от 12 символов и более. Следует использовать как заглавные буквы, так и строчные, плюс цифры и значки. Но стоит учитывать, что на некоторых площадках есть свои ограничения, можно будет использовать не все символы.

Пароль, составленный из разнообразных цифр, букв и значков, существенно усложнит жизнь потенциальным злоумышленникам, добавил Ульянов.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что в случае взлома Wi-Fi-роутера хакеры способны получить доступ к подключенному к нему устройству и увидеть конфиденциальную информацию. Под угрозой окажется переписка и передаваемые через сеть банковские данные. Для защиты от взлома эксперт порекомендовал использовать надежный пароль и регулярно менять его, а также обновлять программное обеспечение.