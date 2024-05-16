"Известия": доля утечек личных данных выросла в России до 72%

Фото: depositphotos/dedivan1923

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одним из самых распространенных последствий кибератак, сообщает газета "Известия".

По данным издания, ее доля в I квартале 2024 года выросла до 72%, тогда как за январь – март 2023-го она составляла 59%.

Одна из компаний, которая занимается кибербезопасностью, в своем исследовании подчеркнула, что если в I квартале прошлого года доля утечек конфиденциальной информации составляла 59% для частных лиц и 51% для организаций, то в этом году количество краж выросло на 13 процентных пункта для частных лиц, составив 72%, и на 3 процентных пункта для организаций — 54%.

При этом центр мониторинга внешних цифровых угроз предоставил следующие данные: в 2023 году в России зафиксировали 420 атак, связанных с кражей конфиденциальной информации. При этом за первые 2,5 месяца 2024 года уже утекли данные о 170 компаниях, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году.

Количество опубликованных данных составило 450 миллионов строк, среди них 27,7 миллиона скомпрометированных e-mail и 137 миллионов телефонных номеров.

Первые места по числу атак занимают сферы услуг и электронной коммерции – 28% и 26%. Раньше они не уделяли должного внимания информационной безопасности из-за низкой заинтересованности хакеров.

В международной компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз больше всего утечек данных зарегистрировали в сфере ретейла. При этом, если смотреть на объемы информации, то более 72 миллионов, или 87% всех пользовательских данных, опубликованных за I квартал 2024 года, относятся к финансовым организациям.

Ранее эксперт Дмитрий Саков заявил, что в этом году мошенники стали использовать обманную схему с использованием кешбэка при помощи каналов в Telegram.

По его словам, аферисты маскируют свои каналы под бренды известных банков, а затем добавляют туда подписчиков и выкладывают информацию о предлагаемом кешбэке. Пользователь нажимает на якобы реферальную ссылку или ссылку для входа в личный кабинет и становится жертвой злоумышленников.