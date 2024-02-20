Эксперт рассказал о новых мошеннических схемах с использованием кешбэка

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Мошенники в 2024 году стали применять новую обманную схему с использованием кешбэка при помощи каналов в Telegram. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на эксперта Дмитрия Сакова.

По его словам, злоумышленники маскируют свои каналы под бренды известных банков, а затем добавляют туда подписчиков и выкладывают информацию о предлагаемом кешбэке. Пользователь нажимает на якобы реферальную ссылку или ссылку для входа в личный кабинет и становится жертвой мошенников, подчеркнул Саков.

"Даже переход по такой фишинговой ссылке может быть опасен установкой на устройство вредоносных программ, не говоря об угрозе разглашения пароля и другой конфиденциальной информации пользователя для авторизации в онлайн-банке и проведения операций", – уточнил он.

В целом злоумышленники уже несколько лет подряд прикрываются кешбэком для фишинговых атак. Как рассказал эксперт, их число обычно увеличивается накануне праздников, когда растет число акций и выгодных предложений от настоящих банков и сервисов.

Кроме того, в конце 2023 года мошенники разработали новую схему, связанную с кешбэком. Они звонили людям и представлялись операторами маркетплейсов, предлагая им получить бонус за задержку доставки. У жертв запрашивали персональные или банковские данные, а также коды из СМС, после чего получали доступ к личным кабинетам и похищали товары или деньги.

"Фактически это обыкновенное телефонное мошенничество, отличающееся лишь видом информации, используемой для входа в доверие", – подчеркнул он.

Саков объяснил, что наиболее популярными видами мошенничества в РФ и в странах ближнего зарубежья все еще являются именно фишинговые атаки. При этом он признал, что большая часть анонимных звонков россиянам также являются фишингом.

Для исключения подобных случаев он посоветовал ограничить в настройках Telegram круг лиц, которые могли бы пригласить пользователя в группы. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить данные на сомнительных сайтах.

"Что касается мошенничества с использованием телефонных звонков, правила самые простые: не доверять звонкам с незнакомых номеров, никогда не разглашать данные банковских карт и коды из СМС-сообщений", – заключил он.

Ранее стало известно, что почти 87% россиян в возрасте от 21 до 60 лет, которые проживают в городах с населением свыше 1 миллиона человек, пользуются программами кешбэка и бонусов от финансовых организаций и других сервисов.

36% из них применяют бонусы для инвестиций, еще 24% – для покупки подарков, 15% – для крупных покупок, а еще 13% тратят кешбэк на кафе и рестораны.



До этого финансовый консультант Ирина Коннова назвала программы кешбэка одним из обманчивых способов для экономии. По ее словам, люди часто совершают покупки для возвращения денег. Однако из-за этого некоторые перестают контролировать финансы и тратят деньги в погоне за кешбэком.

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