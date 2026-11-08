Траур по жертвам стрельбы в Кракове объявили по всей Польше

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Национальный траур по жертвам стрельбы в Кракове объявлен во всей Польше 8 и 9 ноября. Об этом сообщили в канцелярии президента страны.

"В связи с трагическими событиями в Кракове президент Республики Польша Кароль Навроцкий инициировал официальную процедуру объявления национального траура, который будет действовать 8 и 9 ноября", – говорится в сообщении.

В самом Кракове траур продлится до 11 ноября.

О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно вечером 7 ноября. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля на улице Славковской.

В результате произошедшего шесть человек погибли, как минимум 12 – получили ранения, в том числе гражданка РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом.

Мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия. Позже сообщалось, что полиция обнаружила в его дома еще три мертвых тела.