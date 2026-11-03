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03 ноября, 21:36

Происшествия

Неизвестный открыл огонь из помпового ружья по отелю в Турции

Неизвестный открыл огонь из помпового ружья по трехзвездочной гостинице в турецкой Адане. Об этом сообщает Turizm News.

По данным издания, инцидент произошел в квартале Шакирпаша в центральном районе Сейхан на бульваре Турхан Джемаль Берикер. Неизвестный подъехал к отелю на мотоцикле и несколько раз выстрелил по зданию.

В результате никто не пострадал. После нападения подозреваемый бросил использованное ружье на землю и скрылся. На место прибыли сотрудники полиции.

Здание осмотрели, сейчас изучаются записи камер системы городского видеонаблюдения, чтобы установить личность нападавшего. Расследование продолжается.

Ранее стрельба произошла в Ньюарке в американском штате Делавэр. Это случилось на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит недалеко от кампуса Университета Делавэра.

Университет разослал экстренное оповещение и призвал жителей избегать района происшествия. Сведений о пострадавших или задержанных не поступало.

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