NBC: один человек погиб, еще шестеро пострадали при стрельбе в Калифорнии

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Стрельба произошла в торговом центре Solano Town Center в американском городе Фэрфилд в Калифорнии. Один человек погиб, еще шестеро ранены, передает телеканал NBC.

По информации полицейских, инцидент произошел в магазине Spirit Halloween. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих из них критическое.

Личность подозреваемого еще не установили, расследование продолжается. Мэр соседнего города Суисун-Сити Альма Эрнандес на фоне поисков злоумышленника призвала жителей сохранять бдительность и получать информацию только из официальных источников.

Ранее четыре человека, включая троих детей, погибли в результате стрельбы в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон. Злоумышленник также скончался на месте происшествия. О его мотивах не сообщалось.

