Неизвестный открыл стрельбу в школе в американском городе Бенд

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Стрельба произошла в школе американского города Бенд в штате Орегон. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщи телеканал OPB со ссылкой на местных властей.

По информации полиции, стрелок мертв. Обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего пока не уточняются.

Телеканал CNN сообщил о госпитализации двух человек. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.

Ранее нападение на учебное заведение произошло в Словакии. В городе Сташкове ученик восьмого класса атаковал холодным оружием двух учительниц и одноклассницу. В результате нападения погибла 61-летняя преподавательница.