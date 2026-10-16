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Неизвестный открыл стрельбу в школе в американском городе Бенд
Фото: 123RF.соm/mikkiorso
Стрельба произошла в школе американского города Бенд в штате Орегон. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщи телеканал OPB со ссылкой на местных властей.
По информации полиции, стрелок мертв. Обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего пока не уточняются.
Телеканал CNN сообщил о госпитализации двух человек. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.
Ранее нападение на учебное заведение произошло в Словакии. В городе Сташкове ученик восьмого класса атаковал холодным оружием двух учительниц и одноклассницу. В результате нападения погибла 61-летняя преподавательница.