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22 сентября, 12:13

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IHA: в Турции 15-летний подросток открыл в школе стрельбу из охотничьего ружья

В Турции 15-летний подросток открыл в школе стрельбу из охотничьего ружья

Фото: 123RF.com/evrenkalinbacak

В Турции 15-летний подросток открыл стрельбу рядом со школой в провинции Маниса. Об этом сообщило IHA.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (совпадает с московским) возле профессионально-технического лицея. Учащийся открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья. Картечь поразила других школьников и попала в фасад и окна здания.

Пострадали 11 человек. Трое из них, 16-летние подростки, находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в местные больницы, где продолжается их лечение.

Причины нападения пока неизвестны. Подростка уже задержали. Сейчас ведется расследование, устанавливается, где учащийся смог взять оружие.

Ранее похожий инцидент произошел 18 сентября на юге Филиппин в провинции Южный Котабато, расположенной на острове Минданао. В результате стрельбы в школе двое учеников погибли, еще 17 получили тяжелые ранения. Нападение устроил ученик заведения, он погиб.

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