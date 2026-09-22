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22 сентября, 15:49

Политика

Сейм Литвы одобрил размещение ядерного оружия на территории страны

Фото: 123RF.com/sergeyphoto7

Сейм Литвы одобрил поправку к конституции, которая снимает запрет на размещение оружия массового поражения, включая ядерное, на территории страны. Об этом сообщает LRT.

За одобрение проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще пятеро воздержались. Поправку направили на рассмотрение в профильные комитеты парламента.

Для окончательного принятия потребуются еще два голосования с интервалом в три месяца. Первое из них, по словам спикера сейма Юозаса Олякаса, пройдет 6 октября, финальное рассмотрение запланировано на 12 января следующего года. Для принятия конституционной поправки необходимо не менее 94 голосов из 141.

В настоящее время статья 137 литовской конституции запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и иностранных военных.

Ранее замминистра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил, что Япония и Республика Корея усердно наращивают военную мощь, планируя получить ядерное оружие. С его слов, эти государства, пользуясь покровительством США и нестабильной обстановкой в мире, проявляют излишние амбиции и ведут гонку вооружений.

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