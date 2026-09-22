Газзаев и Слуцкий станут тренерами на прощальном матче Вагнера Лава

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов; ФК "Зенит"/Анна Мейер

Тренерами команд на прощальном матче бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава станут Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

"Газзаев будет руководить "Легендами ЦСКА", а Слуцкий – "Друзьями Вагнера Лава", – сказано в сообщении.

Матч состоится 26 сентября в 20:00.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. За это время бразилец сыграл в 259 матчах, забил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи. Вместе с московским клубом он трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны. В 2005-м футболист помог команде завоевать Кубок УЕФА.

В свою очередь, сборная России 29 сентября сыграет с Ираном в Казани. Помимо этого, национальная команда 3 октября проведет матч с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.

