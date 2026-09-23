Трамп нарушит 60-летний протокол, лично встретив Си Цзиньпина на авиабазе

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Президент США Дональд Трамп нарушит соблюдавшийся около 60 лет протокол, лично встретив председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, последний раз президент США лично встречал иностранного лидера на этой базе в 1962 году. Тогда Джон Кеннеди встретил на взлетной полосе премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. В издании отметили, что решение Трампа станет демонстрацией глубокого уважения к китайскому лидеру.

При этом американский президент уже прибегал к подобному жесту. В августе 2025 года Трамп лично приветствовал Владимира Путина на летном поле в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что председатель КНР впервые за 11 лет прибыл с государственным визитом в США. Предыдущий государственный визит Си в Штаты состоялся в сентябре 2015 года: тогда он побывал в Сиэтле, Вашингтоне и Нью-Йорке, где участвовал в мероприятиях к 70-летию ООН. Кроме того, он приезжал в США в 2016 и 2017 годах, а в 2023-м посетил Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.