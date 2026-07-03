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00:54

Политика

Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Eric Lee

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Стороны обсудили важность построения конструктивных отношений стратегической стабильности между США и Китаем, которые должны быть основаны на честности и взаимности. Другие подробности разговора не приводятся.

В мае президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Ориентировочно в те же даты в Нью-Йорке должна пройти Генеральная ассамблея ООН.

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