19 мая, 21:14

Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что РФ будет жалеть о начале СВО

Фото: ТАСС/АР/Maxim Shemetov

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил ему, будто Россия будет жалеть о начале СВО на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме.

Ранее газета Financial Times писала, что Си на встрече с Трампом якобы сказал, что Владимир Путин "может в итоге пожалеть" о решении начать спецоперацию.

"Нет, он (Си Цзиньпин. – Прим. ред.) такого никогда не говорил", – ответил лидер США на соответствующий вопрос.

Представитель китайского МИД Го Цзякунь также опроверг сообщения о якобы сказанных председателем КНР словах про СВО. Подобные утверждения он назвал сфабрикованными.

Трамп вместе с представителями американского бизнеса и госсекретарем США Марко Рубио был с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая. В рамках рабочего визита он провел переговоры с лидером КНР. Последний отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу.

политика

