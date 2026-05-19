МИД КНР опроверг сообщения о якобы словах Си Цзиньпина Трампу про СВО

Представитель китайского МИД Го Цзякунь опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы сказанных председателем КНР Си Цзиньпином американскому лидеру Дональду Трампу словах про спецоперацию. Его слова передает РИА Новости.

Ранее газета Financial Times написала, что председатель КНР во время встречи с президентом США якобы заявил, что Владимир Путин может пожалеть о решении начать СВО на Украине.

Цзякунь назвал данную информацию сфабрикованной.

Трамп вместе с представителями американского бизнеса и госсекретарем США Марко Рубио прилетел в Пекин 13 мая.

В рамках рабочего визита американский лидер провел переговоры с председателем КНР. Китайский лидер указал, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам. Он выразил мнение, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

В свою очередь, Трамп пригласил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань в Белый дом 24 сентября. Позже в МИД КНР заявили, что председатель КНР посетит США с государственным визитом осенью.

