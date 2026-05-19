В Минздраве заявили, что каждый третий россиянин имеет ожирение

Каждый третий житель России имеет ожирение. Столько же человек с избыточным весом, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева в ходе пресс-конференции в Москве.

По ее словам, согласно социальной статистике, в стране зарегистрированы не более 3 миллионов пациентов с ожирением. Они являются потенциальными гражданами, которые в ближайшее время рискуют перейти в категорию больных сахарным диабетом.

Мокрышева уточнила, что ожирение предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.

Одной из причин набора веса является генетика, сообщила ранее врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, негативно на вес влияют гипотиреоз и инсулинемия, когда человек постоянно испытывает чувство голода. К ожирению также могут быть склонны люди с нарушениями работы надпочечников.