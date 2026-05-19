Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:27

Происшествия

В Эстонии сбили БПЛА, который мог залететь с территории Украины

Фото: 123RF.com/palinchak

В Эстонии силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые самостоятельно сбили БПЛА, предположительно, украинского происхождения, заявил глава Минобороны республики Ханно Певкур.

Беспилотник ликвидировали в небе над южноэстонским озером Выртсъярв. Помимо этого, в республике объявили воздушную тревогу – в частности, в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа, которые находятся на юге, востоке и юго-востоке страны.

"Впервые мы сами сбили дрон", – передает слова Певкура Delfi.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в небо Латвии. На востоке страны объявили воздушную опасность, а именно – в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Для охраны воздушного пространства подняли истребители миссии НАТО.

Помимо этого, 3 мая обнаружили беспилотник на границе Финляндии с Россией. Премьер страны Петтери Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского и подчеркивал, что нарушать воздушное пространство и проникать в него недопустимо.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика