19 мая, 13:15Политика
Средства ПВО РФ сбили 651 украинский беспилотник за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили за сутки 651 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, было уничтожено 5 управляемых авиационных бомб. Всего с начала проведения специальной военной операции были ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 дрона, а также:
- 661 зенитный ракетный комплекс;
- 29 368 танков и других боевых бронированных машин;
- 1 723 боевых машины реактивных систем залпового огня;
- 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее обломки дрона упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что фрагменты беспилотника находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.