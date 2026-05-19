Средства ПВО РФ сбили 651 украинский беспилотник за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили за сутки 651 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, было уничтожено 5 управляемых авиационных бомб. Всего с начала проведения специальной военной операции были ликвидированы 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 дрона, а также:



661 зенитный ракетный комплекс;

29 368 танков и других боевых бронированных машин;

1 723 боевых машины реактивных систем залпового огня;

34 999 орудий полевой артиллерии и минометов;

61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее обломки дрона упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что фрагменты беспилотника находились на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

