19 мая, 13:58

Politico: на курорте Пунта-Марина ищут способ борьбы с нашествием павлинов

Фото: 123RF.com/fyletto

Фракция премьера Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" запросила собрание местного совета в курортном городе Пунта-Марина из-за нашествия павлинов. Об этом сообщает Politico.

Как рассказали журналисты, уже был поднят вопрос по поводу "политических и административных шагов" для урегулирования ситуации, поскольку с недавнего времени число жалоб на порчу садов и машин выросло. Кроме того, была затронута тема ухудшения санитарной ситуации из-за увеличения количества птичьего помета.

Члены местного совета заявили о важности соблюдения городских норм и защиты частной собственности на туристической территории. Одна из организаторов заседания назвала ситуацию с павлинами "почти невыносимой".

Популяция павлинов в Пунта-Марине стала увеличиваться во время пандемии коронавируса. Тогда птицы обосновались в жилых районах, а их популяция выросла до 100 особей.

Ранее министр охраны природы Новой Зеландии Там Потак заявил, что власти хотят полностью избавиться от диких кошек к 2050 году. В стране проживает свыше 2,5 миллиона хищников. Животные представляют серьезную угрозу для природы, уничтожая редкие виды животных, в том числе птиц пукунуи и летучих мышей.

