24 ноября, 17:10

В мире
The Guardian: Новая Зеландия намерена избавиться от диких кошек к 2050 году

Новая Зеландия намерена избавиться от диких кошек к 2050 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Новой Зеландии хотят полностью избавиться от диких кошек к 2050 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра охраны природы страны Тама Потака, слова которого приводит The Guardian.

Авторы статьи указали, что в Новой Зеландии проживает свыше 2,5 миллиона диких кошек, которые могут достигать до 1 метра в длину и весить до 7 килограммов. При этом они представляют серьезную угрозу для природы, уничтожая редкие виды животных, в том числе птиц пукунуи и летучих мышей.

Потака назвал диких кошек "хладнокровными убийцами", отметив, что их внесут в общенациональные программы по уничтожению вместе с горностаями, хорьками, крысами и опоссумами. Стратегия по сокращению числа животных появится в марте следующего года.

Ранее в Лейпцигском зоопарке усыпили трех амурских тигрят вскоре после рождения. Сотрудники объяснили это тем, что мать не заботилась о них. Как пояснил директор зоопарка Йорг Юнхольд, тигрица Юшка отвернулась от потомства из-за неопытности.

животныеза рубежом

