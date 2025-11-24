The Guardian: Новая Зеландия намерена избавиться от диких кошек к 2050 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Новой Зеландии хотят полностью избавиться от диких кошек к 2050 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра охраны природы страны Тама Потака, слова которого приводит The Guardian.

Авторы статьи указали, что в Новой Зеландии проживает свыше 2,5 миллиона диких кошек, которые могут достигать до 1 метра в длину и весить до 7 килограммов. При этом они представляют серьезную угрозу для природы, уничтожая редкие виды животных, в том числе птиц пукунуи и летучих мышей.

Потака назвал диких кошек "хладнокровными убийцами", отметив, что их внесут в общенациональные программы по уничтожению вместе с горностаями, хорьками, крысами и опоссумами. Стратегия по сокращению числа животных появится в марте следующего года.

