Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Трех амурских тигрят усыпили в Лейпцигском зоопарке вскоре после рождения. Сотрудники объяснили это тем, что мать не заботилась о них, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным зоосада, тигрица отвернулась от детенышей через несколько часов после их рождения. За два дня тигрята замерзли и стали слабее.

По словам ветеринара Андреаса Бернхарда, когда детеныши перестают проявлять активность, у матери пропадает стимул их кормить, из-за чего уменьшается выработка молока. При этом искусственное выкармливание сочли неприемлемым по отношению к диким животным.

Как пояснил директор зоопарка Йорг Юнхольд, тигрица Юшка отвернулась от потомства из-за неопытности.

"В долгосрочной перспективе она сможет внести свой вклад в выживание вида", – добавил он.

Ранее в Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик. Животное скончалось на 11-м году жизни, хотя особи красных панд в среднем живут до 9 лет. Рыжик стал обитателем зоопарка в 1,5-годовалом возрасте, когда в 2015 году приехал в Москву из Польши. Тогда же его поселили в экспозицию "Животные Азии" к панде Зейн.

