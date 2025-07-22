В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке 21 июля умерла красная панда Рыжик, сообщил зоосад в своем телеграм-канале.

Как отметила пресс-служба, животное скончалось на 11-м году жизни, хотя особи красных панд в среднем живут до 9 лет. Рыжик стал обитателем зоопарка в 1,5-годовалом возрасте, когда в 2015 году приехал в Москву из Польши. Тогда же его поселили в экспозицию "Животные Азии" к панде Зейн.

"Он быстро обжился на новом месте – очень любил гулять, забираться повыше и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице – свернувшись клубочком и укрыв мордочку своим пушистым хвостом", – говорится в сообщении.

Зоосад отметил, что Рыжик был контактным и спокойным животным. Красная панда – единственный хищник в отделе млекопитающих, которого киперы могли кормить с руки, а Рыжик был рад этому общению.

Однако с годами здоровье животного требовало больше внимания. Сотрудники зоопарка и ветеринары старались продлить ему жизнь и сохранить ее качество.

"Мы будем помнить Рыжика – за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло", – подытожила пресс-служба.

В прошлом году в зоопарке Челябинска в возрасте 30 лет скончался орловский рысак Бег, который жил в зоосаде с 2001 года. Изначально житное было гужевой лошадью для развоза кормов, однако позднее конь стал участником курсов по верховой езде.