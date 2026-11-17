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Вредоносные скрипты обнаружили на интернет-ресурсах 178 крупных организаций. Код был предназначен для кражи криптовалюты и платежных данных пользователей, а также заражения устройств iPhone, сообщило издание Reuters со ссылкой на исследователя кибербезопасности Скотта Хелме.

"Некоторые из самых посещаемых веб-сайтов в мире, в том числе принадлежащие компаниям Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и IKEA, подверглись вмешательству", – рассказал специалист.

По данным Хелме, злоумышленники воспользовались платформой Optimizely, которую компании применяют для оптимизации своих сайтов. Через нее на страницы организаций из разных отраслей внедрили вредоносный JavaScript-код. Он мог запускаться непосредственно в браузерах пользователей при посещении этих ресурсов.

Скрипты были рассчитаны на подмену адресов криптовалютных кошельков во время переводов, чтобы перенаправлять средства на счета хакеров. Также они могли перехватывать номера банковских карт при заполнении платежных форм, похищать файлы cookie и делать снимки экранов пользователей. Еще одним элементом атаки стали эксплойты, предназначенные для заражения устройств на базе iOS.

Наличие подозрительных скриптов на сайтах пострадавших организаций подтвердили специалисты компании HudsonRock, занимающейся информационной безопасностью. При этом пока не удалось установить, смогли ли злоумышленники задействовать все предусмотренные механизмы атаки. Неизвестны также количество действительно скомпрометированных устройств и масштабы возможного хищения данных.

Ранее хакеры взяли под контроль холодильное оборудование в супермаркетах ряда стран ЕС, включая Швецию, Бельгию, Германию и Нидерланды. Злоумышленники включали режим разморозки или нагревали камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

СМИ сообщили, что за атаками якобы стоят две хакерские группы, работающие на Россию. В Кремле эти заявления назвали абсурдными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные обвинения не имеют доказательств и становятся устойчивой тенденцией в Европе.

