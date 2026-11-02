Хакеры взломали морозильные камеры и холодильники в супермаркетах Швеции

Фото: 123RF.com/achpf

Морозильные камеры и холодильники в магазинах шведских продовольственных сетей ICA и Coop подверглись хакерской атаке, из-за чего оказался испорчен большой объем продуктов, сообщает телеканал SVT.

Температура в морозильных камерах составляла около плюс 50 градусов. Большая часть пострадавших торговых точек расположена в южной провинции Сконе, однако взлому подверглось и оборудование на острове Эланд, в провинции Вермланд и в Стокгольме.

"Оборудование наиболее пострадавших магазинов было подключено к сетям за пределами централизованной сети компании", – сказал пресс-секретарь ICA Густаф Нильссон.

В Coop подтвердили, что аналогичные инциденты произошли в шести магазинах сети.

Ранее сообщалось, что в августе как минимум в шести продуктовых магазинах, работающих при военных базах США, произошла серия отказов морозильного оборудования. В одном случае температура внутри камер выросла за ночь, а к утру значительная часть товаров оттаяла и оказалась непригодной. Теперь Пентагон проверяет версию, согласно которой это произошло в результате взлома.

