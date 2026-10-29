Пентагон рассматривает сбои морозильников на базах США как возможную кибератаку

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Пентагон прорабатывает версию, согласно которой серия отказов морозильного оборудования на американских военных базах, приведшая в августе к порче продуктов, могла стать следствием взлома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным СМИ, в конце августа неполадки затронули как минимум шесть продуктовых магазинов, работающих при базах США. В одном случае температура внутри камер выросла за ночь, а к утру значительная часть товаров оттаяла и оказалась непригодной.

В Пентагоне детали не раскрыли. Там ограничились указанием на то, что Киберкомандование вооруженных сил США "тесно взаимодействует с другими ведомствами и правоохранительными органами".

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее заявил, что в 2027 году ожидает резкого роста числа кибератак с применением искусственного интеллекта (ИИ). Кибербезопасность Гейтс назвал одной из сфер, где в ближайшее время возможны самые заметные изменения.

При этом неконтролируемое развитие ИИ предприниматель пока не считает острой проблемой. По его оценке, лишь через несколько лет нейросети выйдут на уровень, при котором смогут заметно влиять на мир без участия человека.

