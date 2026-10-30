Гитару певца Джорджа Майкла продали на аукционе за 240 тысяч долларов

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Гитара, с которой британский певец Джордж Майкл появился в клипе на песню Faith, ушла с молотка за 180 тысяч фунтов стерлингов (около 240 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sworder.

Речь идет об акустической гитаре Gretsch Synchromatic 160 с арочным верхом. Инструмент был изготовлен примерно в 1945 году. На продажу его выставила Шивон Бейли – помощница музыканта.

Перед аукционом гитару профессионально отреставрировали и очистили, чтобы вернуть ей внешний вид, который она имела во время съемок клипа.

За годы музыкальной карьеры Джордж Майкл, выступавший сначала в составе дуэта Wham!, а затем в качестве сольного артиста, продал более 100 миллионов альбомов. В числе самых известных хитов группы – Club Tropicana и Last Christmas. Среди популярных сольных композиций певца – Careless Whisper, Faith, Freedom и Jesus to a Child.

Ранее сообщалось, что оригинальную черно-красную куртку певца Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги в Абу-Даби в декабре. Помимо куртки, на аукционе представят черные кожаные лоферы Florsheim, которые певец носил во время съемок и репетиций Thriller.

