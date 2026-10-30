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30 октября, 11:07

Общество

Сергунина: в Москве дали старт региональной программе форума "Наследие"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На IX молодежном форуме "Наследие", который сейчас проходит в Москве, стартовала региональная программа. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, к ней присоединились студенты из Санкт-Петербурга, Владимира, Мариуполя, Саратова, Воронежа, Курска, Самары и Тюмени.

"Ежегодно ребята готовят проекты реставрации и приспособления к современному использованию одного из объектов культурного наследия в своем городе. На этот раз в программе участвуют 14 команд из восьми регионов, а за все время она объединила около 20 субъектов Российской Федерации", – рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, по традиции пять лучших коллективов приедут в Москву, чтобы представить свои концепции экспертам. Заодно студенты посетят реставрационные площадки и познакомятся с памятниками архитектуры столицы.

Важная часть проекта – онлайн-лекции для молодежи, посвященные актуальным подходам к сохранению наследия. В жюри вошли представители департамента культурного наследия Москвы, ректоры и преподаватели вузов-участников, реставраторы, урбанисты и другие специалисты.

В 2026 году среди учебных заведений-партнеров – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Приазовский государственный технический университет (филиал НИУ МГСУ), Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Воронежский государственный технический университет, Юго-Западный государственный университет, Самарский государственный технический университет и Тюменский индустриальный университет.

Молодежный форум "Наследие" проводится с 2018 года. Новый сезон начался в конце сентября и продлится до 28 ноября. Для участников подготовили конкурсную часть, а также образовательную и экскурсионную программы.

Ранее в Москве стартовали бесплатные занятия в детских реставрационных мастерских. Ребята в возрасте от шести до 11 лет узнают об особенностях реставрации лепных деталей, мозаики, фресок и других элементов декора. Кроме того, их ждут экскурсии по Московскому дворцу пионеров, церкви Петра и Павла, усадьбе А. В. Морозова, Саввинскому подворью, Северному речному вокзалу и павильону "Физика" на ВДНХ.

В столице реализуется крупнейшая в мире программа реставрации – свыше 2,5 тысячи памятников архитектуры привели в порядок за последние 15 лет. Сейчас работы ведутся более чем на 500 объектах.

Тем временем в Москве продолжается реставрация фасадов главного дома городской усадьбы Грачевых на Поварской улице. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты уже приступили к восстановлению лепного декора и штукатурного покрытия.

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