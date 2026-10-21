Завершен капремонт фасадов комплекса зданий МГУ в центре столицы

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В центре столицы завершены капитальный ремонт и реставрация фасадов, цоколей и входных групп комплекса зданий Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Речь идет о комплексе зданий МГУ, расположенных на Моховой и Большой Никитской улицах. Работы выполнили специалисты ППК "Единый заказчик в сфере строительства". Они отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, Института стран Азии и Африки.

Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 15 тысяч квадратных метров. Вице-премьер добавил, что в здании факультета журналистики МГУ демонтаж и подготовительные мероприятия уже завершаются, а специалисты приступили к отделке первых внутренних помещений.

Генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян сообщил, что капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах также продолжается. В частности, специалисты починили 7, 12 и 22-й этажи, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов.

Сейчас работы идут на 9, 10, 21 и 23-м этажах. Строители проводят внутреннюю отделку, ремонтируют инженерные системы и реставрируют историческую мебель – столы, шкафы, люстры и другие предметы декора.

Ранее в Москве по программе капитального ремонта обновили более 850 домов, украшенных венчающими карнизами. Например, в 2025 году капитально отремонтировали восьмиэтажный жилой дом на 2-й улице Синичкина, 19. Здание возвели в 1959 году по индивидуальному проекту. Его фасад украшен межэтажными поясами и венчающим карнизом по всему периметру.

