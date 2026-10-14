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14 октября, 10:23

Город

Порядка 30 домов с эркерами отремонтируют в столице в 2026 году

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В 2026 году по программе капитального ремонта в столице обновляют порядка 30 жилых домов с эркерами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одно из таких зданий находится по адресу Большой Предтеченский переулок, дом 14. Этот 6-этажный дом 1914 года постройки возвели по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. На нижнем этаже можно увидеть руст, на фасадах – угловые эркеры и пилястры, а на некоторых окнах – наличники с замковыми камнями. По периметру строение украшает венчающий карниз.

Там восстановят фасад, обновят кровлю и поменяют некоторые инженерные системы. На 1-м этаже уже обновлена штукатурка. Специалистам также предстоит обработать места повышенной влажности специальным составом и починить архитектурные элементы. Затем фасад будет окрашен в исторический оттенок "желтый лютик". В конце отремонтируют балконы.

Обновят и цоколь дома, его оштукатурят и нанесут декоративное покрытие. Также там проложат новую электросеть. Замене подлежат и магистрали систем центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Работы идут и в доме по адресу улица Земляной Вал, дом 39/1, строение 1. Это здание имеет 8 этажей и было построено в 1952 году в стиле советского неоклассицизма. Первые 3 этажа имеют руст и межэтажный пояс. Его также украшают колонны и филенки. Балконы с балюстрадами поддерживают кронштейны, а входные группы выделены порталами с фронтонами. На здании можно увидеть и венчающий карниз с дентикулами.

Особое внимание специалисты комплекса городского хозяйства уделяют фасадам. Для сохранения деталей был создан специальный проект, подобраны необходимые технологии и материалы.

Сначала стены были очищены и обработаны антигрибковым составом. После этого мастера отремонтировали штукатурные слои. Восстановлены кессоны, кронштейны, фризы, дентикулы. Поверхность окрашена в исторические оттенки "коричневый дуб" и "бежевый мел".

Также специалистам предстоит отремонтировать подъезды и балконы. В конце они промоют мраморную плитку цоколя и установят новую водосточную систему.

Работы проводят и в здании по адресу Тихвинский переулок, дом 9, строение 2. Дом в неоклассическом стиле 1914 года постройки имеет 4 этажа. Фасады украшают пилястры, фигурные вставки и эркер. У нижних этажей есть межэтажный пояс, а некоторые окна имеют пилястры с растительным орнаментом.

Внимание уделяется крыше, фасаду, декоративным элементам и подвалу. Меняются магистрали инженерных систем и стояки. Стены очищены, промыты и обработаны специальным раствором. Окрашивают здание в исторические цвета "классический белый" и "белый лук".

Вместе с тем ремонтируются балконы и входная группа. Обновят специалисты в том числе водосточные трубы, кровлю, стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Также идет ремонт в подвальных помещениях.

Тем временем на западе Москвы до конца года планируют капитально отремонтировать 179 жилых домов. Специалисты обновляют инженерные системы, кровли, фасады и входные группы. Среди объектов – дом 1937 года постройки в Багратионовском проезде, здание на Филевском бульваре 1982 года и 25-этажный дом на Давыдковской улице, построенный в 1984 году.

"Новости дня": обновление исторического квартала завершается в Гагаринском районе

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