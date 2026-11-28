Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о самых популярных схемах мошенничества на торговых площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шилиной, аферисты делают так, чтобы человек боялся утратить доступ к заказам, бонусным баллам, привязанным банковским картам или истории покупок. Они запугивают покупателей так, чтобы те теряли бдительность.

Оба сценария строятся на давлении на эмоции и подделке интерфейсов известных маркетплейсов. В первом случае покупатель получает письмо на электронную почту или сообщение в мессенджер о блокировке личного кабинета после "подозрительной операции". Снять ограничения предлагают по ссылке с подтверждением личности, но она ведет на фейковую страницу, где просят ввести номер телефона и СМС-код.

Второй вариант – звонок якобы из службы доставки или поддержки. Человеку сообщают, что заказ уже отправлен. Если покупатель скажет, что ничего не заказывал, ему предложат "отменить доставку", назвав код из СМС. Так мошенники получат доступ к банку или личному кабинету на портале госуслуг.

При получении доступа к личному кабинету на маркетплейсе злоумышленники совершают заказы на другие адреса, тратят бонусные баллы, меняют номер телефона и адрес электронной почты, чтобы человек больше не смог войти туда. Также они могут использовать это как рычаг давления и требовать назвать СМС-коды.

Эксперты проекта напомнили, что не следует открывать непроверенные ссылки, а также называть незнакомцам коды. Если аферисты уже завладели кабинетом, нужно попытаться завершить все сеансы, посмотреть историю заказов и личные данные. Если покупки уже произошли, необходимо заблокировать банковскую карту и написать заявление в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые могут получить доступ к смартфону под видом программы для просмотра фото. Злоумышленники присылают сообщение с вопросом "Это не ты на фотографии?" и ссылкой на вредоносное приложение. При установке программы аферисты увидят все происходящее на экране.